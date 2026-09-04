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غوغای جمعیت در اجتماعات شبانه مردم در میدان خراسان تهران

حضور پرشور مردم در میدان خراسان تهران در شب صد و هشتاد و هفتم از تجمعات شبانه، قطره ای است از دریای وحدت و استواری مردم بی نظیر ایران.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۱۳- ۲۲:۱۲
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برچسب ها: اجتماعات مردمی ، دفاع از وطن ، اتحاد و انسجام ملت
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