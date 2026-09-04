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فرمانداری قشم در اطلاعیهای اعلام کرد؛ فردا شنبه ۱۴ شهریور در جزیره قشم مهمات جنگی باقی مانده از دشمن، در شهرستان قشم منهدم میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ فرماندار قشم گفت: عملیات انفجارهای کنترلشده مهمات باقی مانده از دشمن، در قشم فردا شنبه در بازه زمانی 7 صبح تا حدود ساعت 18 اجرا می گیرد.
حسین امیرتیموری افزود: مهمات و پرتابهها از حملات اخیر باقی ماندهاند و در عملیات ایمنسازی، بهصورت کنترلشده منهدم خواهند شد.
فرماندار قشم با اشاره به احتمال شنیده شدن صدای انفجار در این عملیات، از شهروندان خواست در صورت شنیدن این صداها نگران نشوند.
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