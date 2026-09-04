به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ فرماندار قشم گفت: عملیات انفجار‌های کنترل‌شده مهمات باقی مانده از دشمن، در قشم فردا شنبه در بازه زمانی 7 صبح تا حدود ساعت 18 اجرا می گیرد.

حسین امیرتیموری افزود: مهمات و پرتابه‌ها از حملات اخیر باقی مانده‌اند و در عملیات ایمن‌سازی، به‌صورت کنترل‌شده منهدم خواهند شد.

فرماندار قشم با اشاره به احتمال شنیده شدن صدای انفجار در این عملیات، از شهروندان خواست در صورت شنیدن این صداها نگران نشوند.

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