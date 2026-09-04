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بدون تعارف میزبان مربی و کاپیتان تیم ملی والیبال نوجوانان ایران

بدون تعارف میزبان آرش صادقیانی مربی و سینا حضرتی کاپیتان تیم ملی والیبال نوجوانان ایران است. بلندقامتانی که تاریخ‌سازی کردند و قهرمان جهان شدند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۱۳- ۲۱:۵۱
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برچسب ها: بدون تعارف ، تیم ملی والیبال نوجوانان ، قهرمان جهان
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