به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بزرگ‌ترین جشنواره کشتی نونهالان و نوجوانان شمال‌غرب کشور در میاندوآب آغاز شد.

این جشنواره به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید، شهید مهدی باکری و شهدای میاندوآب، امروز جمعه ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ در ساحل زیبای زرینه رود میاندوآب شروع شد.

در این رویداد ورزشی، کشتی‌گیرانی از ۶ استان کشور شامل گیلان، همدان، زنجان، کردستان، البرز و قزوین حضور دارند.

همچنین ۲۰ تیم از شهرستان‌های مختلف آذربایجان‌غربی در این جشنواره به رقابت می‌پردازند.

این جشنواره با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، توسعه و استعدادیابی ورزش کشتی و ایجاد زمینه رقابت میان کشتی‌گیران استان‌های شمال‌غرب کشور برگزار می‌شود.