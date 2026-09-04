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بزرگترین جشنواره کشتی نونهالان و نوجوانان شمالغرب کشور در میاندوآب آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بزرگترین جشنواره کشتی نونهالان و نوجوانان شمالغرب کشور در میاندوآب آغاز شد.
این جشنواره به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید، شهید مهدی باکری و شهدای میاندوآب، امروز جمعه ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ در ساحل زیبای زرینه رود میاندوآب شروع شد.
در این رویداد ورزشی، کشتیگیرانی از ۶ استان کشور شامل گیلان، همدان، زنجان، کردستان، البرز و قزوین حضور دارند.
همچنین ۲۰ تیم از شهرستانهای مختلف آذربایجانغربی در این جشنواره به رقابت میپردازند.
این جشنواره با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، توسعه و استعدادیابی ورزش کشتی و ایجاد زمینه رقابت میان کشتیگیران استانهای شمالغرب کشور برگزار میشود.