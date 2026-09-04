رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی البرز، از وقوع حادثه رانندگی و مصدومیت ۶ نفر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، مهدوی گفت: در حادثه که در جاده چالوس رخ داد، دو خودرو سواری مزدا و تیبا با یکدیگر برخورد کردند که در پی آن ۶ نفر مصدوم شدند. دو دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ و خودرو هلال احمر به محل حادثه اعزام و مصدومان پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان شهید مدنی منتقل شدند.

رئیس مرکز اورژانس البرز با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و توجه بیشتر به نکات ایمنی در رانندگی، از شهروندان خواست با رعایت سرعت مطمئنه و توجه به شرایط مسیر، در کاهش حوادث و حفظ جان خود و دیگران سهیم باشند.