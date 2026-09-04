تیم های پالایش نفت بندرعباس و فولاد هرمزگان در هفته سوم لیگ برتر فوتسال، حریفان خود را شکست دادند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، تیم فولاد هرمزگان در هفته سوم لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور امروز (۱۳ شهریور) دومین برد خود را جشن گرفت.

تیم فولاد هرمزگان در سالن اروند بندرعباس با نتیجه ۳ بر یک تیم نگین تندیس قرچک را شکست داد.

نوید آذری دو‌گل و حسام بابایی یک گل برای فولاد هرمزگان به ثمر رساندند.

دیگر نماینده استان تیم پالایش نفت بندرعباس نیز با نتیجه ۴ بر یک تیم دائم پناه مشهد را شکست داد تا سومین برد خود را کسب کند و صدرنشین لیگ برتر فوتسال کشور شد.

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تیم‌های پالایش نفت بندرعباس و فولاد هرمزگان با کسب ۹ و ۶ امتیاز به ترتیب در جایگاه اول و پنجم جدول رده بندی قرار دارند.

لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور با رقابت ۱۴ تیم پیگیری می‌شود.