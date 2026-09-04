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نخستین نمایشگاه منطقهای صنایع دستی و هنرهای سنتی با حضور جمعی از هنرمندان قم و سایرمناطق کشور در میدان آستانه در جوار حرم مطهر برپا شد.
بهروز ندایی سرپرست معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، صنایع وستی و گردشگری این نمایشگاه را فرصتی برای معرفی ظرفیتهای صنایع دستی، حمایت از هنرمندان و ایجاد زمینه برای عرضه مستقیم آثار و محصولات صنایع دستی دانست.
نخستین نمایشگاه منطقهای صنایع دستی و هنرهای سنتی قم تا یکشنبه شب، ۱۵ شهریور، هر روز از ساعت ۱۸ تا ۲۴ در میدان آستانه حرم مطهر پذیرای علاقهمندان است.