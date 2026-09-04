نخستین نمایشگاه منطقه‌ای صنایع دستی و هنر‌های سنتی با حضور جمعی از هنرمندان قم و سایرمناطق کشور در میدان آستانه در جوار حرم مطهر برپا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم در نمایشگاه منطقه‌ای صنایع دستی و هنر‌های سنتی ، ۶۰ غرفه به عرضه تازه‌ترین آثار و تولیدات هنری اختصاص یافته و هنرمندان در رشته‌هایی همچون آینه‌کاری سنتی، تذهیب و نگارگری، سفال، معرق و فرش دستباف، هنر و توانمندی‌های خود را به نمایش گذاشته‌اند.

بهروز ندایی سرپرست معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، صنایع وستی و گردشگری این نمایشگاه را فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های صنایع دستی، حمایت از هنرمندان و ایجاد زمینه برای عرضه مستقیم آثار و محصولات صنایع دستی دانست.

نخستین نمایشگاه منطقه‌ای صنایع دستی و هنر‌های سنتی قم تا یکشنبه شب، ۱۵ شهریور، هر روز از ساعت ۱۸ تا ۲۴ در میدان آستانه حرم مطهر پذیرای علاقه‌مندان است.

در کنار گشایش این نمایشگاه، از اسناد ثبت ملی قم به عنوان شهر ملی صنایع دستی و همچنین اسناد ثبت آیین سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه (س) به قم و آیین تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در قم نیز رونمایی شد.