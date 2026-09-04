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فرمانده انتظامی ساری از دستگیری سارق سیم و کابل برق و اعتراف وی به ۴ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرهنگ کارآگاه علی قیصری گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل هوایی برق در سطح حوزه استحفاظی ساری، مأموران پایگاه آگاهی با تشکیل اکیپهای نامحسوس شبانه، شناسایی سارق یا سارقان را در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: مأموران پس از بررسی شیوه و شگرد و محلهای وقوع سرقت، گشتزنی نامحسوس در سطح حوزه استحفاظی را آغاز کردند و در نهایت با اقدام بهموقع، سارق را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان ساری تصریح کرد: متهم در بازجوییهای انجامشده به ۴ فقره سرقت سیم و کابل برق در سطح حوزه استحفاظی ساری اعتراف کرد.
سرهنگ قیصری افزود: این سارق پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.