فرمانده انتظامی ساری از دستگیری سارق سیم و کابل برق و اعتراف وی به ۴ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

سارق سیم و کابل برق در ساری به دام پلیس افتاد

سارق سیم و کابل برق در ساری به دام پلیس افتاد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرهنگ کارآگاه علی قیصری گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل هوایی برق در سطح حوزه استحفاظی ساری، مأموران پایگاه آگاهی با تشکیل اکیپ‌های نامحسوس شبانه، شناسایی سارق یا سارقان را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از بررسی شیوه و شگرد و محل‌های وقوع سرقت، گشت‌زنی نامحسوس در سطح حوزه استحفاظی را آغاز کردند و در نهایت با اقدام به‌موقع، سارق را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ساری تصریح کرد: متهم در بازجویی‌های انجام‌شده به ۴ فقره سرقت سیم و کابل برق در سطح حوزه استحفاظی ساری اعتراف کرد.

سرهنگ قیصری افزود: این سارق پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.