رئیس جمهور: محل زندگی نباید موجب تفاوت در برخورداری از خدمات سلامت شود

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت تحقق عدالت در دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، گفت: محل زندگی نباید موجب تفاوت در برخورداری از خدمات سلامت شود و تصمیم‌گیری‌های تخصصی در این حوزه باید با نظر متخصصان و در چارچوب کارگروه‌های تخصصی انجام گیرد.