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رئیس جمهور: محل زندگی نباید موجب تفاوت در برخورداری از خدمات سلامت شود

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت تحقق عدالت در دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، گفت: محل زندگی نباید موجب تفاوت در برخورداری از خدمات سلامت شود و تصمیم‌گیری‌های تخصصی در این حوزه باید با نظر متخصصان و در چارچوب کارگروه‌های تخصصی انجام گیرد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۱۳- ۲۱:۳۲
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برچسب ها: رئیس جمهور ، خدمات درمانی ، خدمات سلامت
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