امام جمعه اهل سنت بندرعباس با محکوم کردن حمله خونین آمریکا به یک مراسم عروسی در کوهستک، این حادثه را «جنایتی هولناک» و اقدامی برخلاف اصول انسانی و قوانین بین المللی دانست و بر ضرورت حفظ وحدت و همبستگی مردم ایران تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، شیخ یوسف جمالی امام جمعه اهل سنت بندرعباس در خطبه‌های نماز جمعه بندرعباس با اشاره به حملات اخیر به کشورمان گفت: بار دیگر شاهد شهادت انسان‌های بی گناه در جنوب کشور بودیم و جنایت هولناکی در یک مراسم عروسی در کوهستک رقم خورد.

وی افزود: انسان زمانی به مرحله‌ای از سفاکی و خونریزی می‌رسد که حتی از انسانیت عبور می‌کند؛ چگونه ممکن است انسان‌هایی که هیچ نقشی در هیچ حادثه و موضوعی ندارند، هدف حمله و جنایت قرار بگیرند؟

امام جمعه اهل سنت بندرعباس با تأکید بر اینکه حمله به افراد غیرنظامی و بی گناه هیچ توجیهی ندارد، گفت: در تمام قوانین و قواعد بین المللی، حمله به خانه‌های مسکونی و انسان‌های بی گناه، حتی در شرایط جنگی، ممنوع و مصداق جنایت است؛ چه رسد به اینکه افرادی در یک مراسم عروسی و در حال برگزاری جشنی ساده، هدف حمله قرار بگیرند.

شیخ جمالی با اشاره به گستردگی حوادث و جان باختن شمار زیادی از مردم در هفته گذشته افزود: حادثه کوهستک یک حادثه عادی نبود و مردم ایران باید پیش از هر چیز، هم تبریک و هم تسلیت دریافت کنند؛ چرا که در دل این مصیبت، موهبتی نیز وجود داشت و آن، همبستگی و گردهم آمدن مردم ایران در کنار یکدیگر بود.

وی کفت: اینکه در سراسر کشور، مردم این هفته با حادثه کوهستک همراه شدند، به دلیل ایران و ایرانی بودن است؛ چرا که همه ما خود را اعضای یک پیکر می‌دانیم و هر اتفاقی که در هر نقطه از کشور رخ دهد، آن را بخشی از سرنوشت و زندگی مشترک خود می‌دانیم.

امام جمعه اهل سنت و جماعت بندرعباس با هشدار نسبت به تلاش‌ها برای ایجاد تفرقه میان مردم گفت: کسانی که می‌خواهند به بهانه‌های مختلف، از جمله مذهب و قومیت، مردم را مقابل یکدیگر قرار دهند، اشتباه کرده‌اند و باید در برابر این دسیسه و نگاه تفرقه افکنانه که در نگاه دینی ما نیز مذموم و محکوم است، ایستادگی کنیم.

شیخ جمالی با تسلیت به خانواده‌های شهدای حادثه کوهستک، برای جان باختگان طلب رحمت و بهشت برین و برای مجروحان شفای عاجل مسئلت کرد.

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وی همچنین از کادر درمان بیمارستان میناب قدردانی کرد و افزود: در جریان عیادت از مجروحان، مردم از تلاش‌های کادر درمان در شرایطی که با یکباره حجم عظیمی از مصدومان مواجه شدند، رضایت و قدردانی داشتند و لازم است از نیرو‌های امدادی، پزشکان، پرستاران و تمامی کادر درمان که با وجود محدودیت ظرفیت بیمارستان، برای پذیرش و مراقبت از مجروحان تلاش کردند، تشکر شود.