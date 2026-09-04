معاون عملیات و امور ایستگاه‌های سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج از حریق یک واحد مسکونی در کرج نو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، سعید قدمی بیان کرد:در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ از حریق یک واحد مسکونی در کرج نو مطلع شدیم که با حضور به موقع آتش نشانان ضمن جلوگیری از سرایت حریق به دیگر واحد‌ها نسبت به ایمن سازی محل اقدامات لازم را انجام دادند.

معاون عملیات و امور ایستگاه‌های سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج افزود: این حریق در طبقه سوم، ساختمان پنج طبقه شعله ور شد که با تلاش آتش نشانان حریق مهار و اطفاء شد.

او ادامه داد: بر اثر انتشار دود در طبقات، هشت نفر از ساکنان دچار دودزدگی شدند که با کمک آتش‌نشانان از ساختمان خارج و به محل ایمن منتقل شدند.

او گفت:برای اطفاء و امداد رسانی به این حادثه هفده نفر نیروی عملیاتی به انضمام شش دستگاه خودرو عملیاتی حریق از ایستگاه‌های ۲۳،۱۰،۲ به محل اعزام شدند.