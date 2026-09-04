مسابقات والیبال قهرمانی کشور منطقه جنوب کشور در رده سنی زیر ۱۹ سال دختران، برای نخستین بار به میزبانی کیش برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: مسابقات والیبال قهرمانی کشور منطقه جنوب کشور از ۱۸ تا ۲۴ شهریور با حضور تیم‌های منطقه جنوب کشور در کیش برگزار خواهد شد.

میزبانی این رویداد ورزشی، در راستای توسعه ورزش قهرمانی بانوان و با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های ورزشی کیش برگزار می شود و فرصتی برای حضور و رقابت دختران آینده‌دار والیبال کشور در فضایی مناسب و استاندارد فراهم می‌کند.

معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: برگزاری مسابقات، گامی برای تقویت جایگاه کیش به‌عنوان مقصدی مناسب برای میزبانی رویداد‌های ورزشی و استفاده از ظرفیت ورزش در معرفی توانمندی‌های کیش است.

مسابقات والیبال قهرمانی کشور منطقه جنوب کشور در رده سنی زیر ۱۹ سال دختران، با همکاری معاونت ورزش و تفریحات سالم شرکت عمران، آب و خدمات کیش و هیئت والیبال منطقه آزاد کیش برگزار خواهد شد.