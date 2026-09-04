به گزارش خبرگزاری صداو سیمای استان لرستان ؛رئیس فدراسیون جودو گفت:مسابقات جودوی قهرمانی پسران نوجوان کشور و انتخابی المپیک دانش‌آموزی برزیل، در خرم‌آباد برگزار شد.



آرش میر اسماعیلی افزود: از فردا شنبه ۱۴ شهریور اردوهای تیم ملی آغاز می شود و نفرات اول تا سوم برای حضور در رقابت های المپیک دانش آموزی

آماده می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش لرستان هم گفت: بیش از ۶۰۰ دانش‌آموز در رده های سنی جودوی نوجوانان کشور شرکت کردند و نفرات برتر به مسابقات بین المللی برزیل اعزام خواهند شد.







