پخش زنده
امروز: -
مسابقات جودوی قهرمانی پسران نوجوان کشور و انتخابی المپیک دانشآموزی برزیل در خرمآباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیمای استان لرستان ؛رئیس فدراسیون جودو گفت:مسابقات جودوی قهرمانی پسران نوجوان کشور و انتخابی المپیک دانشآموزی برزیل، در خرمآباد برگزار شد.
آرش میر اسماعیلی افزود: از فردا شنبه ۱۴ شهریور اردوهای تیم ملی آغاز می شود و نفرات اول تا سوم برای حضور در رقابت های المپیک دانش آموزی
آماده می شود.
مدیر کل آموزش و پرورش لرستان هم گفت: بیش از ۶۰۰ دانشآموز در رده های سنی جودوی نوجوانان کشور شرکت کردند و نفرات برتر به مسابقات بین المللی برزیل اعزام خواهند شد.