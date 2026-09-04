مدیرعامل تعاونی دهیاران سلفچگان گفت: تعاونی دهیاران بخش سلفچگان با تجمیع ظرفیت و سرمایه دهیاری‌ها، اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی گامی برای پیشرفت و آبادانی روستا‌های این بخش برداشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،مدیرعامل تعاونی دهیاران سلفچگان، با اشاره به نقش تعاونی‌ها در توسعه مناطق روستایی گفت: فلسفه شکل‌گیری تعاونی دهیاران، استفاده از ظرفیت‌های مشترک دهیاری‌ها برای اجرای طرح‌هایی است که به بهبود زیرساخت‌ها، افزایش رفاه عمومی و توسعه روستا‌ها کمک می‌کند.

مهدی کربلایی، افزود: یکی از اقدامات این تعاونی، تبدیل زمینی به مساحت یک هزار و ۲۰۰ مترمربع به بوستان برای استفاده اهالی روستا بود که با سرمایه و توان تعاونی اجرا شد و اکنون به فضای عمومی و رفاهی برای مردم تبدیل شده است.

کربلایی ادامه داد: اجرای عملیات جدول‌گذاری و بهسازی معابر و دیگر فعالیت‌های عمرانی از جمله خدماتی است که با هدف ارتقای کیفیت زندگی و ایجاد امکانات مناسب‌تر برای ساکنان روستا‌ها انجام شده است.

مدیرعامل تعاونی دهیاران سلفچگان همچنین از خرید یک دستگاه بیل مکانیکی توسط این تعاونی خبر داد و گفت: در اختیار داشتن ماشین‌آلات عمرانی، ضمن کاهش هزینه‌های اجرای طرح‌ها، موجب سرعت گرفتن فعالیت‌های عمرانی در روستا‌ها شده است.

وی با اشاره به ایجاد اشتغال در مجموعه تعاونی دهیاران سلفچگان افزود: فعالیت‌های این مجموعه زمینه اشتغال حدود ۲۰ نفر را فراهم کرده و تلاش ما این است که با توسعه فعالیت‌های تعاونی، ظرفیت اشتغال و خدمت‌رسانی به روستا‌ها نیز افزایش پیدا کند.

کربلایی خاطرنشان کرد: تعاون زمانی معنا پیدا می‌کند که توان و سرمایه افراد و مجموعه‌ها در کنار یکدیگر قرار گیرد و نتیجه آن در زندگی مردم دیده شود؛ هدف تعاونی دهیاران نیز استفاده از همین ظرفیت جمعی برای آبادانی روستا‌ها و افزایش رفاه و امکانات روستایی است.