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هفته سوم لیگ برتر فوتسال ایران با تداوم پیروزیهای مس سونگون و پالایش نفت بندرعباس و سومین تساوی متوالی گیتیپسند به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته سوم لیگ برتر فوتسال ایران در فصل ۱۴۰۵ – ۱۴۰۶ جمعه ۱۳ شهریور با هفت دیدار برگزار و خاتمه یافت که در اصفهان گیتیپسند اصفهان از فولاد زرند پذیرایی کرد و در حالی با گل دقایق ابتدایی پیش افتاده بود در دقایق انتهایی گل تساوی را دریافت مرد تا با هتریک در تساوی، یکی از بدترین شروعهای تاریخ باشگاه گیتیپسند در لیگ برتر شکل بگیرد.
در ساوه سن ایچیها داربی استان مرکزی را مقابل پالایشنفت شازند برگزار کردند و ابتدا موفق به گلزنی شدند، اما در ادامه گل تساوی را دریافت کردند. در انتهای نیمه نخست ساوجیها بار دیگر پیش افتادند تا با برتری دور یک به رختکن بروند. در نیمه دوم، اما این شازندیها بودند که با فشار روی دروازه حریف به گل رسیدند و در ادامه گل برتری را نیز به ثمر رساندند تا تلاشهای ساگردان سعید کشاورزی راه به جایی نبرد تا بالاخره بعد از دو هفته فرار از شکست، شکست را پذیرا شوند و سه امتیاز داربی مرکزی از ساوه به شازند برود.
مس در ورزشگاه پورشریفی تبریز در دیدار سخت و در شرایطی که اکثر دقایق مسابقه با تساوی پیگیری میشد در دقیقههای انتهایی گلزنی کردند تا با نتیجه دو بر یک بار دیگر سه امتیاز اقتصادی کسب کنند و ساوجیها نیز با سیستمهای مختلف و پاورپلی موفق نباشند.
نماینده مشهد، اما قافیه را از همان دقایق نخست باخت و با دریافت گل و ایجاد اختلاف چهار گل نیمه نخست را به حریف واگذار کرد و در حالی که بیش از یک نیمه را مشغول سیستم پاورپلی بود، اما تنها یک گل به دست اورد تا با نتیجه چهار بر یک شکستی دیگر در کارنامه اش ثبت شود و شاگردان علیرضا افضل سه امتیاز به بندرعباس سوغات ببرند.
در سیرجان گُهرزمین با اداره مسابقه و گلزنی در دقایق نخست و ایجاد اختلاف موفق عمل کرد و حملات حریف را خنثی کرد تا با چهار گل سه امتیاز به حساب خود واریز کند و در قم نیز دلسوختگان با ترکیب جوانش از همان ابتدا پیش افتاد و تلاشهای تیم قزوین تنها اختلاف را کم کرد و جوانان دلسوختگان موفق به کسب اولین پیروزی در لیگ برتر فوتسال ایران شدند.
در بندرعباس و کمی با فاصله از ساحل خلیج فارس، فولاد در ورزشگاه اروند میزبان نگین تندیس قرچک بود و دد تیم با احتیاط مسابقه را اغاز کردند و در ادامه موقعیتهای دو طرف به گل تبدیل نشد و با دفاع و واکنش خوب دروازهبانها مواجه شد، اما این میزبان بود که یک توپ را وارد دروازه حریف کرد تا نیمه نخست را با برتری پشت سر بگذارد. در نیمه دوم برتری را حفظ کنند و اختلاف را بیشتر و در نهایت سه امتیاز خانگی را به جیب بزنند.
هفته سوم
جمعه ١٣ شهریور ١۴٠۵
ساعت ١٧
سنایچ ساوه ٢ – ٣ پالایشنفت شازند
گلزنان سنایچ: دانیال گیویلی، مسعود عباسی
گلزنان پالایشنفت: پژمان بهادیوند، مسعود عباسی (گل به خودی)، دنیل دوسانتوس
دلسوختگان قم ۵ – ٢ پردیسشیری قزوین
گلزنان دلسوختگان: محمدجواد سنگتراشان، سیدمصطفی موسویخواه، محمدجواد سنگتراشان، محمدجواد نوروزی، روحالله ایثاری
گلزنان پردیس: مهدی کشاورز، علیرضا نعمتی
مسسونگون ورزقان ٢ – ١ شهرداری ساوه
گلزنان مس: مهدی جاوید، ابوالفضل پرویزی
گلزنان شهرداری: محمدرضا محبی
دائمپناه مشهد ١ – ۴ پالایشنفت بندرعباس
گلزنان دائمپناه: سینا زنگویی
گلزنان پالایشنفت: امیرحمزه صدیقزاده، مرتضی فرزانیان، امیرحمزه صدیقزاده (ابوالفضل حسینی)، محمدحسین بازیار
گیتیپسند اصفهان ١ – ١ فولاد زرند
گلزنان گیتیپسند: ابوالفضل میرزایی (گل به خودی)
گلزنان فولاد: امیر حسین تقوی
گُهرزمین سیرجان ۴ – ٠ پالایشنفت اصفهان
گلزنان گُهرزمین: حسین طیبی، مهدی مهدی خانی، امیرحسین غلامی، امیررضا کهزادی
ساعت ١٩
فولاد هرمزگان ٣ – ١ نگینتندیس قرچک
گلزنان فولاد: (گل به خودی)، نوید آذری، نوید آذری
گلزنان نگینتندیس: حمیدرضا حسینی (گل به خودی)
جدول لیگ برتر فوتسال تا پایان هفته سوم به شرح زیر است: