اجرای محدودیتهای ترافیکی برای فردا در سالروز ورود کریمه اهل بیت
رئیس راهنمایی و رانندگی استان قم از اجرای محدودیتهای ترافیکی همزمان با مراسم جشن سالروز ورود پر برکت حضرت فاطمه معصومه (س) به قم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،سرهنگ غلامرضا صدفی گفت: بهمنظور تأمین نظم و امنیت ترافیکی و تسهیل تردد شهروندان و شرکتکنندگان در مراسم جشن سالروز ورود پر برکت حضرت فاطمه معصومه (س) به قم، محدودیتهای ترافیکی از ساعت ۸ صبح روز شنبه ۱۴ شهریور بهصورت مقطعی و همزمان با عبور کاروان اعمال خواهد شد.
وی افزود: محدودیتهای ترافیکی در مسیرهای زیر اجرا میشود:
- تقاطع معصومیه به سمت امامزاده ابراهیم (ع)
- تقاطع ۲۲ بهمن (خیابان شهید فهیمی) به سمت خیابان امامزاده ابراهیم (ع)
- خیابان رئیس کرمی (۲۰ متری زاد) به سمت زیرگذر و بلوار نیروی هوایی
- میدان شهید سعیدی به سمت سهراه خورشید
- میدان شهید مطهری به سمت چهارراه بازار
سرهنگ صدفی تاکید کرد: محدودیتهای اعلامشده بهصورت مقطعی و در زمان عبور کاروان اعمال خواهد شد و پس از عبور کاروان، مسیرها با نظر عوامل پلیس راهنمایی و رانندگی بازگشایی میشوند.