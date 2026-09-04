مدیرکل حفاظت محیط‌زیست چهارمحال‌و بختیاری از ثبت‌نام ۳هزار و ۴۰۰ دانش‌آموز مقطع ابتدایی و ۲۷۳ مراقب سلامت در طرح ملی «محیط‌یار» و استقبال از مسابقه قصه‌نویسی «مأموریت ماکان» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،محسن کریمی گفت: با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست، بیش از ۳ هزار و ۴۰۰ دانش‌آموز دوره‌های اول و دوم ابتدایی استان با ثبت‌نام در سامانه «محیط‌یار»، به این طرح ملی پیوسته‌اند.

وی گفت: این مشارکت گسترده با بهره‌گیری از هم‌افزایی ظرفیت‌های آموزشی و فرهنگی میان اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست، آموزش‌وپرورش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان محقق شده است.

کریمی افزود: ۲۷۳ مراقب سلامت به‌عنوان حلقه اتصال مدارس و محیط‌زیست، ضمن گذراندن دوره‌های تخصصی آموزشی با حضور مدیران مدارس، از مناطق حفاظت‌شده و موزه تاریخ طبیعی و تنوع زیستی استان نیز بازدید‌های میدانی داشته‌اند.

وی بیان کرد: در بخش فعالیت‌های فرهنگی این طرح، یک هزار و ۴۳۳ دانش‌آموز در مسابقه قصه‌نویسی با عنوان «مأموریت شهید مفقودالاثر ماکان نصیری» شرکت کرده و آثار خود را با محوریت حفاظت از آب، خاک، هوا، جنگل و انرژی به دبیرخانه ارسال کرده‌اند که فرآیند داوری و معرفی آثار برتر با مشارکت دستگاه‌های همکار در دست اقدام است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خاطرنشان کرد: مشارکت فعال معلمان، مربیان و به‌ویژه خانواده‌ها در ترغیب دانش‌آموزان به پیگیری فعالیت‌های زیست‌محیطی، سهم بسزایی در تحقق اهداف این طرح داشته است و این اداره‌کل بر استمرار و توسعه کمی و کیفی این آموزش‌ها در سال تحصیلی جدید تأکید دارد.