به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های چالش جهانی سنگ‌نوردی شانگهای ۲۰۲۶ با برگزاری فینال ماده سرعت به پایان رسید و یانگژی لینگ (Yongzhi Ling) از چین با ثبت زمان ۴.۶۹ ثانیه عنوان قهرمانی و مدال طلا را به دست آورد.

در فینال، ریو اوماسا (Ryo Omasa) از ژاپن با زمان ۴.۸۰ ثانیه دوم شد و در رده‌بندی، زیو ژو (Ziyu Zhou) و جین‌بائو لانگ (Jinbao Long) هر دو از چین به ترتیب با زمان‌های ۵.۶۹ و ۶.۴۲ ثانیه در رده‌های سوم و چهارم قرار گرفتند.

در این رقابت «رضا علیپور»، نماینده کشورمان، با زمان ۵.۹۲ از راه‌یابی به جمع نفرات برتر بازماند و به کار خود در این مسابقات پایان داد.

این رقابت‌ها در ماده «سرعت»، سیزدهم شهریور ماه در شانگهای چین برگزار شد.