نشست نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی و مدیرکل صداو سیمای لرستان با تأکید بر تقویت تعامل رسانه‌ای ، انعکاس ظرفیت ها و پیگیری مطالبات مردمی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛رئیس مجمع نمایندگان لرستان و نماینده مردم شهرستان‌های کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی با مدیرکل صداوسیمای مرکز لرستان دیدار و درباره ی ارتقای سطح تعاملات رسانه‌ای، انعکاس ظرفیت‌های منطقه و پیگیری مطالبات مردمی از دستگاه‌های اجرایی گفت و گو کرد.

در این نشست هم‌اندیشی، طرفین ضمن بررسی نقش مؤثر رسانه استانی در ایجاد هم‌افزایی میان نهادها، بر لزوم بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت های رسانه ی ملی و استانی برای حل چالش‌های اساسی حوزه‌های انتخابیه تأکید کردند.

علی امامی نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از تلاش‌ صداوسیمای مرکز استان ، شبکه لرستان را مهم‌ترین پشتوانه برای بازتاب صدای مردم دانست و افزود:امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تعاملی هدفمند میان رسانه و نمایندگان مردم هستیم تا بتوانیم با شفاف‌سازی، نظارت مستمر و پیگیری طرح‌ها، گره‌گشای مشکلات مردم باشیم.





مدیرکل صداوسیمای لرستان هم با اشاره به تلاش مذبوحانه دشمن آمریکایی اسرائیلی برای قطع ارتباط مردم و رسانه ی ملی با حمله به ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی در استان گفت: شبکه ی لرستان از معدود شبکه های استانی کشور در زمان جنگ بود که میزبان نمایندگان مجلس در برنامه های تلویزیونی و رادیویی برای پیگیری مطالبات مردم از مجلس و دستگاه‌های اجرایی بود.



حامد فاتحی با اشاره به دوره ی جدید برنامه های رادیویی و تلویزیونی رسانه استانی بیان کرد: قبل از ضبط برنامه ی تلویزیونی با اعلام فراخون، مردم بی واسطه سوالات خود را از نماینده حوزه ی انتخابیه بپرسند و بر اساس رویکرد عدالت محور و سند تحول، در برنامه ی جدید با نمایندگان موضوع و مشکلات حوزه ی انتخابی این شهرستان پیگیری و دنبال می شود.

مدیر کل صداو سیمای لرستان همچنین بر برنامه ریزی برای معرفی ظرفیت‌های کم‌نظیر تاریخی، طبیعی، گردشگری و فرهنگی شهرستان کوهدشت و استعدادهای نخبگان، هنرمندان و ورزشکاران این دیار در شبکه‌های استانی و سراسری تأکید کرد.

فاتحی با اشاره به آمادگی رسانه استانی برای امیدآفرینی و انعکاس مطالبات مردمی افزود: رویکرد اصلی صداوسیمای مرکز لرستان، توجه ویژه به عدالت رسانه‌ای، تقویت هویت بومی و ایجاد بستری شفاف برای پیگیری دغدغه‌های عمومی است و ما آمادگی داریم با هماهنگی نمایندگان و مسئولان اجرایی، علاوه بر پیگیری جدی مطالبات مردم کوهدشت و رومشکان، دستاوردها و اقدامات انجام شده را برای تقویت روحیه امید در جامعه منعکس کنیم .

همچنین در این نشست، درباره ی تقویت پوشش فنی شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی در برخی نقاط کوهدشت و رومشکان و برنامه‌ریزی برای تولید گزارش‌های موضوعی مشترک تبادل نظر و توافق شد.