پخش زنده
امروز: -
کاروان ورزشی ایران در پایان روز چهارم بازیهای جهانی عشایر با کسب ۱۳ نشان شامل ۳ طلا، ۳ نقره و ۷ برنز، عملکرد قابل توجهی از خود به نمایش گذاشت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در بخش نشانهای طلا، در رشته چوبکشی، در رقابتهای قویترین مردان و در کشتی گیولش، سه طلای ارزشمند ایران را به دست آوردند.
در بخش نشانهای نقره نیز در کوراش، در مچاندازی دست راست و تیم چهار نفره طنابکشی متشکل از نادر کاظمی، سجاد جعفری گوهری، عباس عظیمی و حمیدرضا سعید روی سکوی دوم ایستادند.
نشانهای برنز ایران نیز توسط مریم فراهانینیا در چوبکشی، ابوالفضل حیدریمهر در آلیش، محدثه تبرک در مچاندازی دست راست و دست چپ، امیررضا صحرایی در کشتی سریوم، حسن پولادی در سامبو وزن ۶۴- کیلوگرم و پوریا شکری در کشتی قزاق کورسی به دست آمد.
به این ترتیب، کاروان ایران تا پایان روز چهارم این رقابتها، ۳ نشان طلا، ۳ نقره و ۷ برنز در اختیار دارد و ورزشکاران کشورمان همچنان برای افزایش شمار نشانهای ایران در روزهای پایانی مسابقات به میدان میروند.