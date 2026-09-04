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رقابتهای انتخابی تیم ملی اسنوکر مردان با معرفی علی قره گوزلو به عنوان قهرمان و تعیین ۴ نفر راه یافته به اردوی تیم ملی برای حضور در بازیهای داخل سالن آسیا به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای انتخابی تیم ملی اسنوکر مردان که از سه شنبه (١٠ شهریور) با حضور ١٠ بازیکن در باشگاه ١٤٧ آغاز شد، جمعه ١٣ شهریور با تعیین نفرات برتر و نهایی شدن ترکیب اردونشینان به پایان رسید.
در دیدار فینال بازندهها که امروز میان امیر سرخوش و سیاوش مزینی برگزار شد، سیاوش مزینی با نتیجه ٤ بر ٢ صاحب برتری شد.
پیش از این علی قره گوزلو در فینال برندهها با همین نتیجه (٤ بر ٢) برابر امیر سرخوش صاحب برتری شده بود.
بدین ترتیب در پایان رقابتهای انتخابی تیم ملی اسنوکر مردان علی قره گوزلو به عنوان قهرمانی دست یافت و سیاوش مزینی با برتری در فینال بازندهها در رده دوم ایستاد.
همچنین در رده بندی نهایی، امیر سرخوش و ارمان دیناروند به ترتیب در ردههای سوم و چهارم قرار گرفتند.
بر این اساس، علی قره گوزلو، سیاوش مزینی، امیر سرخوش و ارمان دیناروند به عنوان نفرات اول تا چهاوم مسابقات انتخابی تیم ملی اسنوکر وارد اردوی تیم ملی شدند تا از میان آنها و بر اساس سهمیههای تخصیصی، ترکیب اعزامی به بازیهای داخل سالن آسیا مشخص شود.