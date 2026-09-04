پخش زنده
امروز: -
نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمانهای بینالمللی مستقر در وین در واکنش به تلاش آمریکا و سه کشور اروپایی برای ارائه قطعنامهای تازه در شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، این اقدام را نشانه شکست کامل «توهم اسنپبک» دانست و تأکید کرد که این تحرک نیز نتیجهای برای طرفهای غربی نخواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در وین روز جمعه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «آمریکا و سه کشور اروپایی بار دیگر قصد دارند قطعنامهای علیه ایران در شورای حکام آژانس ارائه و به زعم خودشان موضوع هستهای ایران را به شورای امنیت در نیویورک ارسال کنند.»
در ادامه این پیام آمده است: «ظاهراً خودشان هم به اسنپبک و بازگرداندن موضوع هستهای ایران به دستورکار شورای امنیت که قبلاً انجام داده و کلی تبلیغش را میکردند، اعتقادی ندارند.»
نمایندگی ایران افزود: «این اقدام نشانه شکست کامل توهم اسنپبک است.»
نمایندگی کشورمان تأکید کرد: «اقدام مذبوحانه جدید هم هیچ سودی برایشان نخواهد داشت.»
بر اساس برنامه اعلام شده، نشست فصلی شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، هفته آینده دوشنبه آغاز خواهد شد.
خبرگزاری رویترز ساعاتی پیش به نقل از منابع دیپلماتیک ادعا کرد ایالات متحده و سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان در تلاش هستند در نشست پیشروی شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی قطعنامهای را به تصویب برسانند که موضوع هستهای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش کند.
بر اساس گزارش رویترز، آمریکا و تروئیکای اروپایی درصدد جلب حمایت دیگر اعضای شورای حکام ۳۵ عضوی آژانس برای تصویب این قطعنامه هستند.