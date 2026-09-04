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رقابتهای انتخابی تیم ملی اسنوکر بانوان پس از ۵ روز رقابت میان ۸ نفر برتر رده بندی کشوری با قهرمانی میترا قائدی به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پرونده رقابتهای انتخابی تیم ملی اسنوکر بانوان که از دوشنبه گذشته (۹ شهریور) در محل آکادمی بیلیارد مجموعه ورزشی انقلاب آغاز شد، جمعه (۱۳ شهریور) با برگزاری دیدار نهایی بسته شد.
ابن دیدار میان میترا قائدی و ملیکا نجفی با مسئولیت و سرداوری آتوسا بهمنیار برگزار شد. در این دیدار قائدی با نتیجه ۵ بر ۳ برابر ملیکا نجفی صاحب برتری شد.
بدین ترتیب مسابقات انتخابی تیم ملی اسنوکر بانوان پس از ۵ روز رقابت میان شرکت کنندگان با قهرمانی میترا قائدی بسته شد.
در این رقابتها بر اساس نتایج حاصل شده طی روزهای گذشته، اکرم محمدی امینی در رده سوم ایستاد و مریم ابراهیمی جایگاه چهارم را به خود اختصاص داد.
بر این اساس چهار نفر برتر رقابتهای انتخابی تیم ملی اسنوکر بانوان یعنی میترا قائدی، ملیکا نجفی، اکرم محمدی امینی و مریم ابراهیمی وارد اردوی تیم ملی اسنوکر بانوان شدند تا از میان آنها بر اساس تعداد سهمیههای اختصاصی، ترکیب اعزامی به بازیهای داخل سالن آسیا مشخص شود.