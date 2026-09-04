به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در جریان رقابت‌های انتخابی تیم ملی شنا مسافت کوتاه که به میزبانی هیأت ورزش‌های آبی استان اصفهان در شهرستان مبارکه در حال برگزاریست، امروز جمعه محمد پارسا صفایی مهنه با ثبت زمان ۲۴ ثانیه و ۱۰ صدم ثانیه، رکورد پیشین ۵۰ متر کرال پشت را با زمان ۲۴ ثانیه و ۴۳ صدم ثانیه که در اختیار هومر عباسی بود را بهبود بخشید و نام خود را در صدر جدول رکورد‌های ملی قرار داد.

این رکوردشکنی در حالی رقم خورد که صفایی مهنه تنها یک روز پیش نیز در ماده ۱۰۰ متر کرال پشت مسافت کوتاه خبرساز شده بود. او در فاصله چند ساعت، رکورد ملی این ماده را دو بار ارتقا داد؛ ابتدا با زمان ۵۳.۷۵ ثانیه و سپس با ثبت رکورد ۵۲.۸۴ ثانیه.

به این ترتیب، صفایی مهنه در فاصله‌ای کوتاه، دو ماده مهم کرال پشت را تحت تأثیر رکوردشکنی‌های خود قرار داده اس