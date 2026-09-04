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مدیرعامل باشگاه تراکتور با تأکید بر اهمیت دیدار این تیم برابر گلگهر، از هواداران خواست با حضور پرشور در ورزشگاه یادگار امام به تراکتور برای تداوم صدرنشینی و کسب سه امتیاز کمک کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، کریمی گفت: هدف ما در لیگ نخبگان آسیا، بازگرداندن افتخارات و برافراشتن پرچم ایران در این رقابتها است.
وی درباره شرایط تیم فوتبال تراکتور اظهار کرد: شرایط ما خوب است. بعد از چهار پیروزی متوالی، متأسفانه در دیدار مقابل شمسآذر نتوانستیم به نتیجه دلخواه برسیم. در آن مسابقه یک پنالتی مسلم روی بازیکن تراکتور اعلام نشد که میتوانست تأثیر زیادی روی نتیجه بازی داشته باشد.
وی در ادامه با اشاره به اعتراض باشگاه به نحوه قضاوت و میزان وقتهای اضافه در دیدارهای اخیر اظهار کرد: موضوع دیگری که به آن اعتراض داریم، میزان وقت اضافه است. در دیدار با چادرملو، در حالی که تراکتور پیش بود و حریف به گل نیاز داشت، مجموعاً حدود ۲۵ دقیقه وقت اضافه در دو نیمه اعلام شد. اما در بازی مقابل شمسآذر، با وجود حدود ۱۶ دقیقه زمان تلف شده، تنها ۲ دقیقه وقت اضافه اعلام شد و همان دو دقیقه نیز بهطور کامل سپری نشد.
مدیرعامل تراکتور افزود: باشگاه به این موضوع به کمیته داوران اعتراض کرده و انتظار داریم برای دیدارهای تراکتور از داوران باتجربه استفاده شود.
کریمی درباره دیدار تراکتور و گلگهر نیز اظهار کرد: بازی بسیار مهمی پیشرو داریم. روند تیم خوب بوده و در حال حاضر صدرنشین جدول هستیم. گلگهر هم تیم خوبی است و قطعاً بازی سختی خواهیم داشت. امیدوارم هواداران تراکتور فردا ورزشگاه را پر کنند. حمایت آنها کمک مضاعفی به تیم و بازیکنان خواهد بود و انگیزه ما را برای کسب سه امتیاز افزایش میدهد.
وی درباره پرونده دیدار تراکتور و چادرملو نیز گفت: شکایت باشگاه به همراه مستندات کامل به سازمان لیگ ارسال شده و منتظر رسیدگی کمیته انضباطی و اتخاذ تصمیم لازم هستیم.
مدیرعامل باشگاه تراکتور در ادامه درباره وضعیت امیرحسین حسینزاده و حضور او در تیم ملی امید توضیح داد: با توجه به تعداد بالای مصدومان، در مسابقات لیگ نخبگان آسیا به حسینزاده نیاز داریم. هدف ما این است که بار دیگر پرچم ایران را در این رقابتهای آسیایی و در لیگ نخبگان بالا ببریم. به همین دلیل، پس از مسابقات آسیایی و در صورت فراهم شدن شرایط، او را در اختیار تیم ملی امید قرار خواهیم داد.
کریمی در پایان درباره عملکرد تیم کشتی جوانان تراکتور گفت: خوشبختانه تیم کشتی تراکتور در دور رفت و برگشت نتایج درخشانی کسب کرده و با قرار گرفتن در صدر جدول، به مرحله بعدی مسابقات صعود کرده است. امیدواریم این روند موفقیتآمیز ادامه داشته باشد.