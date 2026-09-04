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در راستای ارائه خدمات سلامت محور به مناطق کم برخوردار ، ۴۰ نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در قالب یک اردوی جهادی به بخش سرفاریاب اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: این اردوی جهادی به همت و برنامهریزی بسیج دانشجویی استان و با پشتیبانی و حمایت معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج عملیاتی شده است.
ابراهیمی افزود: این اردو به مدت سه روز در روستاهایمندان و سواری از توابع بخش سرفاریاب انجام میشود.