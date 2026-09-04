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مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری تبریز از سرویس دهی ناوگان اتوبوسرانی این سازمان به ورزشگاه یادگار امام برای تماشاگران بازی تراکتور–گل گهر از ساعت ۱۵ فردا شنبه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، چهارراه عباسی، میدان ستارخان (یکه دکان) و میدان جهاد (نصف راه) به عنوان مبادی انتقال تماشاگران به ورزشگاه یادگار امام (ره) در نظر گرفته شده است. بازی بین تیمهای تراکتور و گل گهر فردا شنبه ۱۴ شهریورماه از ساعت ۱۸:۱۵ در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار خواهد شد.