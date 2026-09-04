به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، چهارراه عباسی، میدان ستارخان (یکه دکان) و میدان جهاد (نصف راه) به عنوان مبادی انتقال تماشاگران به ورزشگاه یادگار امام (ره) در نظر گرفته شده است. بازی بین تیم‌های تراکتور و گل گهر فردا شنبه ۱۴ شهریورماه از ساعت ۱۸:۱۵ در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار خواهد شد.