مردم شهیدپرور شهرستان‌های دیر و دشتستان پیکر‌های مطهر چهار شهید والامقام را بر دستان خود تشییع و خاکسپاری کردند.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، پیکر‌های مطهر شهیدان حسن مؤمنی، حسین صالح‌نژاد و مهدی بحرانی با حضور پرشور اقشار مختلف مردم شهرستان دیر تشییع شد.

همچنین مراسم تشییع شهید والامقام محمد جعفر رادبوی بر دستان مردم شهید پرور شهرستان دشتستان و شهر وحدتیه از خیابان شهید پورکارگر تا گلزار شهدای این شهر برگزار شد.

این مراسم با حضور خانواده‌های معظم شهدا، مردم شهیدپرور، مسئولان نظامی و انتظامی، فرماندهان دریابانی، مدیران دستگاه‌های اجرایی و فرماندار شهرستان دیر برگزار شد و جلوه‌ای از ارادت مردم این شهرستان به مقام شامخ شهیدان را به نمایش گذاشت.

حاضران در این مراسم با حضور در مسیر تشییع پیکر شهدا، ضمن ادای احترام به مقام والای شهیدان، یاد و خاطره ایثارگری‌ها و جانفشانی‌های آنان را گرامی داشتند.

خانواده‌های معظم شهدا نیز در این آیین، در کنار مردم و مسئولان حضور یافتند و با پیکر‌های مطهر این شهدای والامقام وداع کردند.