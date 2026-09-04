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ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان تکاب، متخلف زندهگیری سهره طلایی را شناسایی و دستگیر کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تکاب گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان در جریان گشت و کنترل در حوزه استحفاظی بخش تخت سلیمان، یک متخلف زندهگیری پرندگان را شناسایی و دستگیر کردند.
محمدرضا صادقیان افزود: این متخلف با استفاده از تور دامی هوایی اقدام به زندهگیری پرندگان کرده بود که مأموران یگان حفاظت وی را حین ارتکاب تخلف شناسایی و دستگیر کردند.
وی ادامه داد: از متخلف یک قطعه سهره طلایی، یک قطعه دارکوب، یک قفس، یک رشته تور دامی هوایی و دو پایه تور کشف و ضبط شد و پس از تنظیم صورتجلسه، پرونده تخلف تشکیل و متهم برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
صادقیان با تأکید بر استمرار گشت و کنترل در زیستگاههای شهرستان خاطرنشان کرد: زندهگیری و نگهداری غیرمجاز پرندگان حیاتوحش، علاوه بر آسیب به جمعیت گونهها، تخلف محسوب شده و با متخلفان مطابق قانون برخورد خواهد شد.