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در اجتماع دیشب مردم بهمئی در حمایت از ایران مقتدر ، پیکر شهید سید مالک موسوی تبار ، از شهدای اخیر راه وطن ، بر فراز دستان مردم این شهرستان در شهر لیکک کهگیلویه وبویر احمد تشییع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در این مراسم امام جمعه موقت اهواز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جمهوری اسلامی ایران ، به بیان فضیلت جهاد در راه خدا پرداخت و گفت: فداکاری، جانفشانیها و از خودگذشتگیهای شهدا باعث شد، که امروز در سایه امنیت و اقتدار، اهداف انقلاب اسلامی را به نحو مطلوب پیش ببریم و زنده نگه داریم.