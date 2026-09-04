به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در این مراسم امام جمعه موقت اهواز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جمهوری اسلامی ایران ، به بیان فضیلت جهاد در راه خدا پرداخت و گفت: فداکاری، جانفشانی‌ها و از خودگذشتگی‌های شهدا باعث شد، که امروز در سایه امنیت و اقتدار، اهداف انقلاب اسلامی را به نحو مطلوب پیش ببریم و زنده نگه داریم.