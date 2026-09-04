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تولید بدون کارخانه، صادرات بدون سرمایه

۳۵ درصد از رشد اقتصادی به بهره‌وری وابسته است. تولید بدون کارخانه در دنیا یکی از راه‌های هوشمندانه برای افزایش بهره‌وری در تولید محسوب می‌شود.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۱۳- ۱۹:۴۶
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برچسب ها: تولید ، افزایش بهره وری ، رشد اقتصادی
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