به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتسال و از هفته سوم پالایش نفت شازند در ساوه سن ایچ را برد و شهرداری ساوه در تبریز مغلوب مس سونگون شد.

این دومین برد شازندی‌ها بود که در یک نبرد سخت و نفسگیر با برتری ۳ دو پالایش نفت مقابل سن ایچ به ثبت رسید تا ساوجی‌ها هم پس از دو تساوی طعم تلخ شکست را در گام سوم فصل جدید بچشند.

شهرداری ساوه هم که یک شکست در کارنامه ۲ هفته‌ای خود داشت،۲ یک به مس سونگون باخت تا با ۳ امتیاز هفتمین تیم جدول لقب بگیرد و دیگر همشهری این تیم یعنی سن ایچ با ۲ امتیاز در رده دهم جدول قرار بگیرد.

پالایش نفت شازند هم با این برد ۷ امتیازی و سوم شد.

در هفته چهارم لیگ برتر فوتسال پنجشنبه ۱۹ شهریور سن ایچ ساوه در بندر عباس میهمان پالایش نفت است و نماینده شازندی فوتسال استان در خانه از گیتی پسند پذیرایی می‌کند.

دیگر نماینده فوتسال استان شهرداری ساوه هم جمعه بیستم شهریور با فولاد هرمزگان مسابقه می‌دهد.