رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی در اجتماع مردم خلخال در همایش پیاده‌روی خانوادگی بر ترویج و نهادینه‌سازی فعالیت بدنی در سبک زندگی جهت نشاط و پویایی هرچه بیشتر و شکوفایی استعداد‌های ورزشی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، علی خلیلی روز جمعه در خلخال با تأکید بر اهمیت ۳۰ دقیقه فعالیت بدنی روزانه، اظهار کرد: هدف اصلی فدراسیون، ارتقای سطح فعالیت بدنی و گنجاندن ورزش در برنامه روزانه مردم برای دستیابی به سلامت عمومی و نشاط اجتماعی است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ورزش همگانی، نقش آن را در تقویت مشارکت‌های اجتماعی مؤثر خواند و بر اهتمام مسئولان امر برای ترویج این رشته ورزشی در جامعه تاکید کرد.

در ادامه این مراسم، مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل نیز با تجلیل از استعداد‌های ورزشی خلخال، این شهرستان را یکی از قطب‌های پیشتاز استان معرفی کرد.

عوض نخست افزود: ورزشکاران خلخالی در رشته‌های هاکی (با حضور در اردو‌های تیم ملی)، بسکتبال، تکواندو و ورزش‌های باستانی در سطوح ملی خوش درخشیده و برای کشور و استان افتخار کسب کرده‌اند.

وی با اشاره به افتخارآفرینی «مائده زهرا فرزاده»، قهرمان پاراتکواندو از خلخال، بر لزوم حمایت از نخبگان ورزشی تأکید کرد و افزود: روند توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از ورزش استان با مدیریت جدید با جدیت دنبال می‌شود.

در پایان این همایش به دلیل استقبال پرشور شهروندان، هشت سفر زیارتی مشهد مقدس نیز به جوایز شرکت‌کنندگان افزوده شد.