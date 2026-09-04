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نماینده ویژه رئیسجمهور روسیه در دیدار با هیئت ایرانی در حاشیه نمایشگاه کتاب مسکو، بر لزوم ارتقای مناسبات فرهنگی و تسریع در همکاریهای حوزه کتاب تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، غرفه جمهوری اسلامی ایران در سیونهمین نمایشگاه بینالمللی کتاب مسکو میزبان نماینده ویژه رئیسجمهور روسیه در امور کتاب و نشر بود. این ملاقات در فضایی صمیمانه، بر اهمیت راهبردی تعاملات فرهنگی میان تهران و مسکو تأکید کرد.
در این دیدار که با همراهی جمعی از مدیران ارشد صنعت نشر روسیه صورت گرفت، نماینده ویژه رئیسجمهور روسیه ضمن استقبال از حضور فعال و تأثیرگذار خانه کتاب و ادبیات ایران در نمایشگاه مسکو، سطح کنونی روابط دو کشور را بیسابقه توصیف کرد. وی با ابراز خرسندی از این سطح از همکاریها، برای ملت ایران در شرایط کنونی آرزوی موفقیت و پیروزی کرد و این نزدیکی فرهنگی را زمینهساز تحولات بزرگتر در حوزه نشر دانست.
مهدی محسنی، معاون اقتصاد و فرهنگ خانه کتاب و ادبیات ایران نیز ضمن استقبال از رویکرد سازنده مقامات فرهنگی روسیه، با اشاره به پیوندهای عمیق تاریخی و شاهکارهای ادبی مشترک، بر آمادگی کامل ایران برای عملیاتی کردن پروژههای بزرگ در صنعت نشر تأکید کرد.
محسنی خاطرنشان کرد: «فضای موجود و اشتیاق دوسویه، فرصتی مغتنم برای تعریف مسیرهای تازه در بازار کتاب و ترجمه آثار فاخر فراهم کرده است که امیدواریم با حمایت نهادهای فرهنگی روسیه، این تعاملات به نتایج ملموس برای مخاطبان هر دو کشور منجر شود.»
خانه کتاب و ادبیات ایران، با هدف تحکیم دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و گسترش بازارهای بینالمللی کتاب، در سیونهمین دوره نمایشگاه بینالمللی کتاب مسکو حضور دارد.