به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،دلسوختگان اهل بیت قم در هفته سوم لیگ برتر فوتسال با برتری ۵ بر ۲ برابر پردیس شهید شیری قزوین، نخستین پیروزی فصل خود را به دست آورد و از شرایط دشوار هفته‌های ابتدایی فاصله گرفت.

این دیدار در سالن شهید حیدریان قم برگزار شد و شاگردان حسین صبوری که از ۲ هفته نخست تنها یک امتیاز کسب کرده بودند، این بار با نمایشی هجومی توانستند سه امتیاز ارزشمند را از آن خود کنند.

در این دیدار روح‌الله ایثاری، جواد نوروزی و سید مصطفی موسوی هر کدام با یک گل و جواد سنگتراشان با دو گل، گلزنان دلسوختگان در این بازی خانگی بودند تا با این نتیجه نماینده قم به رتبه ششم در جدول لیگ برتر فوتسال کشور برسد.

پردیس شهید شیری قزوین که با ۲ شکست پرگل وارد این مسابقه شده بود، در قم نیز نتوانست روند ناکامی‌های خود را متوقف کند و با دریافت پنج گل، دست خالی زمین را ترک کرد. نماینده قزوین البته ۲ بار موفق به باز کردن دروازه میزبان شد، اما حملات دلسوختگان در نهایت تعیین‌کننده نتیجه این مسابقه بود.

حسین صبوری، سرمربی دلسوختگان قم، با اشاره به جوانی بازیکنان این تیم گفت: بازیکنان بعد از نتایج هفته‌های نخست انگیزه زیادی برای جبران داشتند و خوشحالم که توانستیم مقابل هوادارانمان سه امتیاز ارزشمند کسب کنیم. البته هنوز ابتدای فصل است و باید برای مسابقات بعدی نقاط ضعف خود را برطرف کنیم.

علی عبداللهی، سرمربی پردیس شهید شیری قزوین، نیز درباره این شکست عنوان کرد: بازی سختی داشتیم و متأسفانه در بعضی دقایق تمرکز لازم را نداشتیم و همین موضوع باعث شد دلسوختگان از فرصت‌هایش استفاده کند. باید این مسابقه را بررسی کنیم و برای دیدار‌های آینده با شرایط بهتری برگردیم، چرا که هنوز فرصت جبران در لیگ وجود دارد.