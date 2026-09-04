به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این مراسم با هدف پاسداشت موکب داران اربعین در عراق برگزار شد که با پشتیبانی کمک‌های مردمی و به صورت هیأتی و جهادی در مرزها و کشور عراق به زائران خدمت‌رسانی کردند.

در این مراسم مسئول سازمان بسیج سازندگی استان تهران با اشاره به حضور نمایندگان ۵۷ موکب استان تهران گفت: از اهداف دیگر این برنامه ایجاد یک حلقه وصل میان مواکب است تا بتوانند یکدیگر را پیدا کرده، از ظرفیت‌های هم استفاده کنند و تجربیات ارزشمند سال‌های گذشته را به یکدیگر منتقل کنند.

سرهنگ غلامرضا نجفی افزود: تلاش می‌کنیم این مواکب را به مسؤلان استانی متصل کرده و دسترسی آنها به ظرفیت‌های قانونی و امکانات موجود را تسهیل کنیم.

وی افزود: انتقال تجربه و هم‌افزایی میان موکب داران می‌تواند موجب تقویت فعالیت‌های اربعینی شود و امیدواریم با شکل‌گیری یک شورای متشکل از خود موکب داران، تجربیات و دستاوردهای آنان به یکدیگر منتقل شود تا سال آینده با توان و قدرت بیشتری در مراسم اربعین حضور داشته باشند.

سرهنگ غلامرضا نجفی با اشاره به گستردگی فعالیت مواکب اربعین در استان تهران گفت: در مجموع نزدیک به هزار موکب در شهرستان‌های استان تهران شناسایی شده که بخشی از آنها در مرزها و کشور عراق و بخش عمده‌ای نیز در مراسم جاماندگان اربعین فعالیت می‌کنند.

وی افزود: حدود ۷۰۰ موکب در مراسم جاماندگان اربعین که همه‌ساله با محوریت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار می‌شود، حضور دارند و حدود ۳۰۰ موکب نیز در سایر شهرستان‌های استان به زائران و جاماندگان خدمت‌رسانی می‌کنند.