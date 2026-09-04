تجلیل از خادمین طریق الحسین در حرم عبدالعظیم حسنی (ع)
مراسم تجلیل ازخادمین«طریقالحسین» در مرزها و کشور عراق در تالار شیخ صدوق حرم عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،
این مراسم با هدف پاسداشت موکب داران اربعین در عراق برگزار شد که با پشتیبانی کمکهای مردمی و به صورت هیأتی و جهادی در مرزها و کشور عراق به زائران خدمترسانی کردند.
در این مراسم مسئول سازمان بسیج سازندگی استان تهران با اشاره به حضور نمایندگان ۵۷ موکب استان تهران گفت: از اهداف دیگر این برنامه ایجاد یک حلقه وصل میان مواکب است تا بتوانند یکدیگر را پیدا کرده، از ظرفیتهای هم استفاده کنند و تجربیات ارزشمند سالهای گذشته را به یکدیگر منتقل کنند.
سرهنگ غلامرضا نجفی افزود: تلاش میکنیم این مواکب را به مسؤلان استانی متصل کرده و دسترسی آنها به ظرفیتهای قانونی و امکانات موجود را تسهیل کنیم.
وی افزود: انتقال تجربه و همافزایی میان موکب داران میتواند موجب تقویت فعالیتهای اربعینی شود و امیدواریم با شکلگیری یک شورای متشکل از خود موکب داران، تجربیات و دستاوردهای آنان به یکدیگر منتقل شود تا سال آینده با توان و قدرت بیشتری در مراسم اربعین حضور داشته باشند.
سرهنگ غلامرضا نجفی با اشاره به گستردگی فعالیت مواکب اربعین در استان تهران گفت: در مجموع نزدیک به هزار موکب در شهرستانهای استان تهران شناسایی شده که بخشی از آنها در مرزها و کشور عراق و بخش عمدهای نیز در مراسم جاماندگان اربعین فعالیت میکنند.
وی افزود: حدود ۷۰۰ موکب در مراسم جاماندگان اربعین که همهساله با محوریت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار میشود، حضور دارند و حدود ۳۰۰ موکب نیز در سایر شهرستانهای استان به زائران و جاماندگان خدمترسانی میکنند.