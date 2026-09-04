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مصطفی نجفی، کشتیگیر تایبادی، در ششمین دوره بازیهای جهانی روستایی و عشایری به میزبانی قرقیزستان به عنوان قهرمانی و نشان طلا دست یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رئیس اداره ورزش و جوانان تایباد گفت: این کشتیگیر تایبادی در رشته گیولش و در رده وزنی مثبت ۱۰۰ کیلوگرم شرکت کرده بود که در مرحله نهایی با نتیجه ۶ بر ۱ در مقابل نماینده جمهوری آذربایجان به پیروزی رسید.
حسن شاهرخی افزود: مصطفی نجفی پیش از رسیدن به مرحله نهایی، رقبای خود از کشورهای آمریکا، هند، بلغارستان و جمهوری آذربایجان را از میان برداشت و سومین نشان طلای کاروان ایران در بازیهای جهانی روستایی و عشایری قرقیزستان را به دست آورد.
وی ادامه داد:مصطفی نجفی در کارنامه حرفهای خود عناوینی همچون مقام سوم مسابقات جهانی کشتی پهلوانی ترکیه، قهرمانی مسابقات کشتی پهلوانی کشور و قهرمانی مسابقات بینالمللی کشتی آزاد جام یادگار امام (ره) را دارد.
رئیس اداره ورزش و جوانان تایباد خاطرنشان کرد: تعداد ۴ نفر از کشتیگیران پرافتخار شهرستان تایباد، شامل مصطفی نجفی، مرصاد شاکری، مصطفی طغانی و علی اوجادی، در بازیهای جهانی قرقیزستان حضور دارند.
ششمین دوره بازیهای جهانی روستایی و عشایری قرقیزستان موسوم به «نومَد گیمز» با حضور بیش از ۵ هزار ورزشکار از ۱۱۳ کشور جهان در ۴۲ رشته ورزشی به میزبانی شهر ایسیککول از ۹ تا ۱۶ شهریورماه در حال برگزاری است.
کاروان جمهوری اسلامی ایران با نام «رهبر شهید» در ۲۳ رشته این مسابقات دارای نماینده است.
همچنین رئیسجمهور کشورمان در حاشیه سفر به قرقیزستان به منظور شرکت در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و شانگهای پلاس، به دعوت رئیسجمهور کشور میزبان در مراسم افتتاحیه ششمین دوره بازیهای جهانی روستایی و عشایری در ورزشگاه بیشکک آرِنا شرکت کرد.