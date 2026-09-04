دستگیری عامل قطع درختان چمباغ ویسیان در لرستان
رئیس اداره منابع طبیعی چگنی از دستگیری عامل قطع درختان کهنسال در بیشهزار چمباغ ویسیان این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان چگنی گفت:در پی دریافت گزارشهای مردمی مبنی بر قطع درختان کهنسال «پده» در بیشهزار چمباغ بخش ویسیان، رسیدگی به موضوع در دستور کار نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان چگنی قرار گرفت.
امیر عزیزی بیان کرد:مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری چگنی با هماهنگی قضایی عامل قطع درختان در بیشهزار چمباغ ویسیان را شناسایی و دستگیر و به مراجع قضایی استان معرفی شد.
وی با هشدار به فرصتطلبان و غارتگران منابع ملی افزود: یگان حفاظت و دستگاه قضا استان باهرگونه تعرض به درختان و زمین های عمومی برخورد قاطع قانونی خواهد کرد .
رئیس اداره منابع طبیعی چگنی از شهروندان و دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده ی هرگونه فعالیت مشکوک در زمین های ملی، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۰۴ و ۱۳۹ به یگان حفاظت منابع طبیعی استان اطلاع دهند