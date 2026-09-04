

به گزارش و آبخیزداری شهرستان چگنی گفت:در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر قطع درختان کهنسال «پده» در بیشه‌زار چم‌باغ بخش ویسیان، رسیدگی به موضوع در دستور کار نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان چگنی قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛رئیس اداره منابع طبیعی



امیر عزیزی بیان کرد:مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری چگنی با هماهنگی قضایی عامل قطع درختان در بیشه‌زار چم‌باغ ویسیان را شناسایی و دستگیر و به مراجع قضایی استان معرفی شد.



وی با هشدار به فرصت‌طلبان و غارتگران منابع ملی افزود: یگان حفاظت و دستگاه قضا استان با هرگونه تعرض به درختان و زمین های عمومی برخورد قاطع قانونی خواهد کرد .