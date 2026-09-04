امام جمعه شهرستان رباط کریم گفت: در مقابل دشمن نباید اظهار ضعف کرد و مسئولان کشور باید پیام قوت و قدرت را به دشمن ارسال کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حجت الاسلام والمسلمین حسن ترابی امام جمعه شهرستان رباط کریم در خطبه های نماز جمعه این هفته افزود: روایت رسمی کشور نباید روایت ضعف و ناتوانی و بن بست باشد، در مقابل دشمن نباید اظهار ضعف کرد.

وی تاکید کرد: در شرایطی که دشمن به دنبال تزریق ناامیدی و شکستن اراده ملت ایران است، اظهار ضعف و ناتوانی و یا موضع گیری هایی که شائبه سازش و تسلیم داشته باشد از سوی خواص و مسئولان بسیار آسیب زا و کمک به دشمن است.

خطیب جمعه رباط کریم‌ با عنوان اینکه، رسانه ها و تحلیلگران و مقامات غربی و آمریکایی اعتراف می کنند که ایران بعد از جنگ ضعیف نشده بلکه قوی تر و قدرتمندتر شده است، افزود: نباید کسانی در داخل کشور، آمریکا را امیدوار به حمله کنند و ترامپ هم از اثرگذاری تحریم ها علیه ایران سخن بگوید.

حجت الاسلام ترابی تاکید کرد: مسئولان کشور باید در شرایط جنگ پیام قوت و قدرت کشور را به دشمن ارسال کنند و در برابر تهدید او بایستند.