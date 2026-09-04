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تمرین عصر تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان امروز با تمرکز بر برنامههای تکنیکی و تاکتیکی و بازی درونتیمی برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تمرین نوبت عصر تیم ملی فوتبال بانوان از ساعت ۱۶:۳۰ امروز زیر نظر مرضیه جعفری، سرمربی تیم، در زمین شماره دو مرکز ملی فوتبال برگزار شد.
ملیپوشان در ابتدای این جلسه تمرینی با دویدن دور زمین، بدنهای خود را برای انجام بخشهای اصلی تمرین آماده کردند و پس از آن، برنامههای تکنیکی و تاکتیکی در دستور کار قرار گرفت.
بازیکنان در ادامه تمرین، بخشهای مختلف موردنظر کادر فنی را مرور کردند و در قالب تمرینات تاکتیکی، به اجرای برنامههای تیمی پرداختند.
در بخش پایانی نیز ملیپوشان به دو گروه تقسیم شدند و در قالب بازی درونتیمی، برنامههای تمرینشده را در شرایط مسابقه به اجرا گذاشتند. این بخش با هدف مرور نکات تاکتیکی و افزایش هماهنگی میان بازیکنان برگزار شد.
تیم ملی فوتبال بانوان در کنار تمرینات عصرگاهی، برنامههای آمادهسازی خود را در نوبت صبح نیز دنبال میکند و بازیکنان با حضور در سالن پک، تمرینات بدنسازی خود را زیر نظر کادر فنی پشت سر میگذارند.
این اردو تا روز سهشنبه ۱۷ شهریور ادامه خواهد داشت و ملیپوشان طی این مدت تمرینات آمادهسازی خود را مطابق برنامه کادر فنی پیگیری میکنند.