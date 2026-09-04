به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان،در این دوره نزدیک به ۳۰۰ ناشر از سراسر کشور حضور دارند و ناشرانی از اقلیم کردستان عراق و همچنین ناشران بومی استان نیز در نمایشگاه حضور فعالی خواهند داشت.

وی با اشاره به عرضه حدود ۲۰ هزار عنوان کتاب در نمایشگاه گفت: نزدیک به ۹۰ هزار جلد کتاب در حوزه‌های مختلف در معرض دید و انتخاب علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.