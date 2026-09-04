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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان از برگزاری نمایشگاه بینالمللی کتاب استان از روز دوشنبه ۱۶ شهریور در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی سنندج خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان،در این دوره نزدیک به ۳۰۰ ناشر از سراسر کشور حضور دارند و ناشرانی از اقلیم کردستان عراق و همچنین ناشران بومی استان نیز در نمایشگاه حضور فعالی خواهند داشت.
وی با اشاره به عرضه حدود ۲۰ هزار عنوان کتاب در نمایشگاه گفت: نزدیک به ۹۰ هزار جلد کتاب در حوزههای مختلف در معرض دید و انتخاب علاقهمندان قرار میگیرد.