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طرح ملی غربالگری بینایی کودکان ۳ تا ۶ سال با هدف پیشگیری از معلولیتهای بینایی و تنبلی چشم در شهرستان مرزی صالحآباد خراسان رضوی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره بهزیستی شهرستان صالحآباد در آیین افتتاحیه این طرح گفت: اجرای این طرح مهم در سنین طلایی ۳ تا ۶ سالگی، اقدامی پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز معلولیتهای جبرانناپذیر است و سلامتی بینایی را به عنوان نعمتی بزرگ به کودکان، هدیه میدهد.
زری صادقی با اشاره به پیشینه موفق اجرای این طرح از سال ۱۳۷۵ تا کنون، گفت: در سال گذشته، علیرغم دشواریهای موجود در مناطق مرزی، موفق شدیم ۸۵ درصد از جامعه هدف ۳ هزارو ۲۸۰ نفری شهرستان را با تلاش و همدلی شبکههای اجتماعی، مراکز بهداشت، مهدکودکها و همیاران بهزیستی تحت پوشش قرار دهیم.
وی ادامه داد: خوشبختانه با ارجاع به موقع موارد مشکوک به اپتومتریستها و چشمپزشکان در سطوح دو و سه، از بروز معلولیتهای پنهان در سنین طلایی پیشگیری شد.
رئیس اداره بهزیستی صالحآباد با تأکید بر اینکه حتی سلامت یک کودک نیز برای نظام سلامت کشور اهمیت راهبردی دارد، تصریح کرد: امسال ۳۰ پایگاه غیردائم با همکاری مراکز و خانههای بهداشت در سطح شهرستان مستقر شدهاند و اولویت ما، ارائه خدمات به ساکنان مناطق محروم، روستایی و عشایری است.
صادقی در پایان با اشاره به اجرای پویش مهربانی، افزود: در این پویش که از ابتدای شهریورماه آغاز شده، تأمین بستههای معیشتی برای نیازمندان، بستههای بهداشتی برای توانیابان ضایعه نخاعی و حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل در دستور کار قرار دارد .