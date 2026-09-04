به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره بهزیستی شهرستان صالح‌آباد در آیین افتتاحیه این طرح گفت: اجرای این طرح مهم در سنین طلایی ۳ تا ۶ سالگی، اقدامی پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز معلولیت‌های جبران‌ناپذیر است و سلامتی بینایی را به عنوان نعمتی بزرگ به کودکان، هدیه می‌دهد.

زری صادقی با اشاره به پیشینه موفق اجرای این طرح از سال ۱۳۷۵ تا کنون، گفت: در سال گذشته، علی‌رغم دشواری‌های موجود در مناطق مرزی، موفق شدیم ۸۵ درصد از جامعه هدف ۳ هزارو ۲۸۰ نفری شهرستان را با تلاش و همدلی شبکه‌های اجتماعی، مراکز بهداشت، مهدکودک‌ها و همیاران بهزیستی تحت پوشش قرار دهیم.

وی ادامه داد: خوشبختانه با ارجاع به موقع موارد مشکوک به اپتومتریست‌ها و چشم‌پزشکان در سطوح دو و سه، از بروز معلولیت‌های پنهان در سنین طلایی پیشگیری شد.

رئیس اداره بهزیستی صالح‌آباد با تأکید بر اینکه حتی سلامت یک کودک نیز برای نظام سلامت کشور اهمیت راهبردی دارد، تصریح کرد: امسال ۳۰ پایگاه غیردائم با همکاری مراکز و خانه‌های بهداشت در سطح شهرستان مستقر شده‌اند و اولویت ما، ارائه خدمات به ساکنان مناطق محروم، روستایی و عشایری است.

صادقی در پایان با اشاره به اجرای پویش مهربانی، افزود: در این پویش که از ابتدای شهریورماه آغاز شده، تأمین بسته‌های معیشتی برای نیازمندان، بسته‌های بهداشتی برای توان‌یابان ضایعه نخاعی و حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل در دستور کار قرار دارد .