پیکر شهید سید مالک موسوی تبار، از شهدای اخیر راه وطن، در زادگاهش روستای تنگ گر در شهرستان بهمئی ، به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، بعد از تشییع باشکوه پیکر این شهید والامقام در شهر لیکک مرکز شهرستان بهمئی در شب گذشته، عصر امروز نیز پیکر شهید موسوی بر فراز دستان مردم در زادگاهش روستای تنگ گر تشییع و تدفین شد.

شهید سید مالک موسوی تبار صبحگاه روز چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ هنگام مأموریت ردیابی و مقابله با موشک‌های رژیم صهیونیستی ـ آمریکایی در شهر آغاجاری، در جریان حملات هوایی این رژیم به شهادت رسید.