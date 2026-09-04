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سفر رئیس رسانه ملی به قزوین

رئیس سازمان صدا و سیما همزمان با برگزاری رویداد ملی «ایران جان، قزوین ایران» به استان قزوین سفر کرد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۱۳- ۱۹:۱۱
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برچسب ها: استان قزوین ، رئیس سازمان صدا و سیما ، پیمان جبلی
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