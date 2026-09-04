پخش زنده
امروز: -
مسابقه سراسری «میدان یار» با محوریت مشارکت مردمی، آموزش مهارتهای فرهنگی و امدادی و تقویت آمادگی عمومی، در فارسان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مسابقه سراسری «میدان یار» با هدف تقویت همدلی، مشارکت و آمادگی عمومی در بخشهای مختلف فرهنگی، مهارتی، امدادی و رسانهای برگزار میشود.
شرکتکنندگان در بخش فرهنگی این مسابقه در زمینههایی همچون پلاکاردنویسی، شعارنویسی، خوشنویسی، دستنوشته و صنایع دستی فعالیت میکنند و بخشی از آثار نیز با توجه به موضوعات روز و درخواست مردم تولید میشود.