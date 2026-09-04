۲۰۰ تن انگور پیکامی تولیدی باغداران شهرستان جغتای خراسان رضوی پس از انجام فرآیند‌های لازم، آماده صادرات شد و محموله به تجار پاکستانی تحویل داده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، با حضور جمعی از مسئولان شهرستان جغتای در سردخانه ۳۰۰۰ تنی این شهرستان، از روند آماده‌سازی و صادرات نخستین محموله انگور رقم پیکامی تولیدی جغتای به کشور پاکستان وکشورهای اور اسیا بازدید شد.

شهرستان جغتای دارای ۱۴۰۰ هکتار باغ انگوراست که باغ‌های راه چمن و جعفر آباد با وسعت ۳۵۰ هکتار و کشت صنعت جوین در این شهرستان، مهمترین تاکستان‌ها هستند .

حمید سردار آبادی مسئول باغات کشت صنعت گفت: میزان برداشت در این باغات ۳۰ تن در هر هکتار است.

صادرات انگور پیکامی جغتای به پاکستان، گامی مهم در مسیر توسعه بازار محصولات باغی شهرستان، افزایش ارزش افزوده تولیدات، حمایت از باغداران و فراهم شدن زمینه حضور مستمر محصولات کشاورزی جغتای در بازارهای منطقه‌ای به شمار می‌رود.