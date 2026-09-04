به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی ایران از ۴ تا ۱۲ شهریورماه به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در این دوره از المپیاد بیش از دو هزار ورزشکار و مربی از ۱۴۷ دانشگاه کشور در ۱۵ رشته تیمی و انفرادی با هم به رقابت پرداختند که در نهایت دانشجویان دانشگاه تهران جام قهرمانی را بالای سر بردند.

در رده‌بندی کلی تیمی کاروان دانشگاه‌ها و مجموع امتیازات، مقام اول به دانشگاه تهران با ۳۵۳ امتیاز، دانشگاه فردوسی مشهد با ۱۸۳ امتیاز مقام دوم و دانشگاه شهید بهشتی با ۱۰۴ امتیاز به مقام سوم رسید و دانشگاه‌های شیراز، اصفهان، فرهنگیان تهران، الزهرا (س)، غیرانتفاعی زند شیراز، فرهنگیان اصفهان و خوارزمی عناوین چهارم تا دهم را کسب کردند.

بنابر این گزارش، در رشته‌های برگزار شده نتایج زیر به دست آمد:

۱. والیبال: مقام اول: فردوسی مشهد / مقام دوم: شیراز / مقام سوم: تهران

۲. بسکتبال: مقام اول: پیام نور تهران / مقام دوم: فردوسی مشهد / مقام سوم: پیام نور شهرکرد

۳. هندبال: مقام اول: اصفهان / مقام دوم: شهید بهشتی / مقام سوم: غیرانتفاعی سجاد

۴. فوتسال: مقام اول: اصفهان / مقام دوم: شهید بهشتی / مقام سوم: ایلام

۵. هاکی: مقام اول: فردوسی مشهد / مقام دوم: ملی مهارت کرمان / مقام سوم: ملی مهارت خراسان رضوی

۶. شنا: مقام اول: تهران / مقام دوم: شیراز / مقام سوم: فردوسی مشهد

۷. شطرنج: مقام اول: تهران / مقام دوم: غیرانتفاعی زند شیراز / مقام سوم: علم و صنعت

۸. تنیس روی میز: مقام اول: فرهنگیان تهران / مقام دوم: شهید چمران اهواز / مقام سوم: تهران و مازندران (مشترک)

۹. کاراته: مقام اول: تهران / مقام دوم: اصفهان / مقام سوم: پیام نور همدان

۱۰. تکواندو: مقام اول: شهید بهشتی / مقام دوم: سمنان / مقام سوم: الزهرا (س) و ملی مهارت مازندران (مشترک)

۱۱. تیروکمان: مقام اول: شهید بهشتی / مقام دوم: فردوسی مشهد / مقام سوم: شهرکرد

۱۲. بدمینتون: مقام اول: تهران / مقام دوم: گیلان / مقام سوم: الزهرا (س) و شهید باهنر کرمان (مشترک)

۱۳. دو و میدانی: مقام اول: تهران / مقام دوم: فردوسی مشهد / مقام سوم: فرهنگیان اصفهان

۱۴. تنیس خاکی: مقام اول: تبریز / مقام دوم: تهران / مقام سوم: شیراز و صنعتی امیرکبیر (مشترک)

۱۵. تیراندازی: مقام اول: تهران / مقام دوم: فردوسی مشهد / مقام سوم: تبریز

همچنین کاروان دانشگاه شیراز به عنوان کاروان اخلاق انتخاب شد.

مراسم اختتامیه با حضور مهاجرانی سخنگوی دولت، حبیبا معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور جوانان، جعفری رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، زارعی مدیرکل تربیت‌بدنی سازمان امور دانشجویان، نوری رئیس فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی، محمدی رئیس پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، آقامیری رئیس دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

لازم به ذکر است هفدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌های و موسسات آموزش عالی سراسر کشور به میزبانی دانشگاه‌های فردوسی مشهد و صنعتی شاهرود در ۳۲ رشته ورزشی برگزار شد.