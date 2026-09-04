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شهر قم در آستانه ۲۳ ربیع الاول سالروز ورود پر خیر و برکت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها حال و هوای دیگری دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،کوچهها و خیابانهای منتهی به حرم مطهر، با ریسههای نور و پرچمهای استقبال آذین بسته شده و عطر گلاب و اسپند، فضای شهر را پر کرده است. اینجا بار دیگر تجلیگاهِ بیبدیلِ عشق و ارادت مردمی است که قرنهاست میزبانِ این کاروانِ نور بودهاند. برای اهالی این شهر، همسایگی با این حریم قدسی تنها یک موقعیت جغرافیایی نیست، بلکه پناهگاهی همیشگی است؛ مردمی که تمام لحظات زندگیشان را با این صحن و سرا گره زدهاند.
از نوعروس و دامادهایی که در اوج شادی، اولین قدمهای زندگی مشترکشان را با تبرک جستن از این آستان آغاز میکنند، تا دلشکستگانی که در اوجِ غمها و سختیهای روزگار، چارهای جز دویدن به سوی کنجِ خلوت و آرامشبخشِ این حرم نمیشناسند.
در قم، لبخندها و اشکها، همه در پیشگاهِ بانویی که مهربانانهترین نگاه را به مجاورانش دارد، معنا پیدا میکند.