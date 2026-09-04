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رئیس اداره ثبت اسناد و املاک گچساران گفت: ۱۴ هزار و ۱۰۵ سند مالکیت از سال گذشته تاکنون در این شهرستان صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، اسماعیل صادقی افزود: چهار هزار و ۸۶۷ فقره از این اسناد، املاکی هستند که برای نخستین بار سند مالکیت دریافت کردهاند.
وی اظهار کرد: صدور سند مالکیت و تثبیت حدود و مشخصات املاک در سامانه کاداستر، نقش مهمی در کاهش اختلافات ملکی و جلوگیری از تشکیل پروندههای قضایی دارد.
رئیس اداره ثبت اسناد و املاک گچساران ادامه داد: بر اساس بررسیهای انجامشده، بخش قابل توجهی از پروندههای مراجع قضایی مربوط به اختلافات ملکی است و با تعیین تکلیف و تثبیت مالکیت املاک، میتوان از شکلگیری بسیاری از این اختلافات جلوگیری کرد.
صادقی با اشاره به اهمیت تبدیل اسناد دفترچهای به اسناد تکبرگ گفت: حدود سه هزار سند دفترچهای در گچساران از سال گذشته تاکنون به سند تک برگ تبدیل شده و هم اکنون کمتر از هزار سند دفترچهای در دست مردم باقی مانده است.
وی بیان کرد: اداره ثبت اسناد و املاک گچساران آمادگی دارد با همکاری مردم، اسناد دفترچهای باقیمانده را دو ماه آینده به سند تکبرگ تبدیل کند.
رئیس اداره ثبت اسناد و املاک گچساران اظهار کرد: برای تبدیل اسناد دفترچهای به تکبرگ، هزینه کارشناسی و نقشه برداری از مردم دریافت نمیشود.
صادقی گفت: تبدیل سند دفترچهای به سند تکبرگ موجب تثبیت مشخصات و حدود ملک در سامانه کاداستر میشود و از بروز مشکلاتی مانند صدور اسناد معارض جلوگیری خواهد کرد