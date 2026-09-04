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رسانههای آمریکایی اعلام کردند: در جنایت ناشی از حمله مستقیم موشکی آمریکا به محل برگزاری جشن عروسی در ایران از یک بمب شناخته شده آمریکایی استفاده شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از نیویورک، برخلاف ادعاهای دولت آمریکا درباره جنایت حمله به مراسم عروسی در سیریک، رسانههای این کشور با استناد به بررسیهای متخصصان تسلیحاتی آمریکایی اعلام کردند : که این جنایت ناشی از حمله مستقیم موشکی آمریکا به محل برگزاری جشن عروسی در ایران رخ داده و در آن از یک بمب شناخته شده آمریکایی استفاده شده است.